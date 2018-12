Trump esquivó la guerra de Vietnam con un informe médico falso

| El presidente de EE UU, Donald Trump, habría evitado ir a la guerra de Vietnam en 1968 gracias a un informe falso de un podólogo amigo de la familia, según la versión de las hijas del médico, que falleció en 2007, informó el diario "The New York Times". De acuerdo con el testimonio de las descendientes del doctor Larry Braunstein, su padre les contaba la historia de que había hecho un favor al padre del mandatario, Fred Trump, diagnosticando a su hijo con espolones en los talones, una dolencia en el pie que le hacía inelegible para hacer el servicio militar y acudir al conflicto bélico. "¿Lo examinó? No lo sé", declaró una de sus hijas, Elysa Braunstein, al rotativo. Braunstein pasaba consulta en un edificio propiedad de la familia Trump en el barrio neoyorquino de Queens.