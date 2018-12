La niña a la que Trump preguntó si aún cree en Papá Noel no entendió lo que le decía

| La niña de siete años a la que el presidente de EE UU, Donald Trump, le preguntó si aún creía en Papá Noel no entendió lo que le estaba diciendo, por lo que abrió los regalos con la misma ilusión que en años anteriores, en esta ocasión para descubrir una muñeca. La llamada tuvo lugar el 24 de diciembre y, en ella, Trump habla con una niña a la que el "Post and Courier" ha identificado como Collman Lloyd, residente en Lexington, Carolina del Sur. La niña contactó con la Casa Blanca sin esperárselo, después de llamar al Mando Estadounidense de Defensa Aeroespacial para saber dónde estaba Papá Noel. El científico que respondió al teléfono le preguntó si quería hablar con Trump, lo que derivó en una espera de seis minutos tras la que ella esperaba escuchar una grabación. El presidente "tiene mucho que hacer en Nochebuena", explicó al diario. Sin embargo, al otro lado del teléfono no había una grabación sino el propio Trump, que le preguntó si aún creía en Papá Noel. "Sí, señor", respondió la niña. Entonces, Trump le dijo entonces que los siete años es la edad límite para conservar la ilusión, a lo que ella replicó con otro aséptico "sí, señor".