Spacey muta en Underwood para defenderse de las acusaciones de abusos

| El actor estadounidense Kevin Spacey ha publicado un ¬vídeo en el que interpreta a Frank Underwood, su personaje de la serie "House of Cards", para defender su inocencia ante las decenas de acusaciones de abuso sexual en su contra. En el vídeo, titulado "Déjame ser Frank", en referencia a su personaje televisivo pero también en un claro juego de palabras -pues podría traducirse del inglés por "déjame ser franco"-, Spacey aparece en una cocina, bebiendo de una taza y, aparentemente, cortando algún tipo de comida con un cuchillo. "Sé lo que quieres. Claro, han tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Te he contado mis secretos más profundos y oscuros, te he enseñado exactamente de lo que es capaz la gente. Te he sorprendido con mi honestidad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar", dice Spacey. "Tú me quieres de vuelta. Por supuesto, que hay algunos que se creen todo y han estado esperando que yo confiese y están muriéndose para que declare que todo lo dicho es verdad y que tengo lo que merezco".