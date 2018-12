Cristina Pedroche posa "en bolas" antes de Nochevieja

El vestido de Nochevieja de Cristina Pedroche siempre da que hablar por sus propuestas atrevidas. Este año la presentadora ha decido dar la campanada antes del día 31 de diciembre con un vestido en el que Pedroche sale "en bolas". Literal.

Aparece con un vestido hecho con bolas de Navidad en tonos azules, dorados y rojos. "Luego dirán que voy en bolas", bromeó la presentadora en el mensaje que acompañaba la foto en Instagram.

La presentador reveló un par de datos sobre su vestido para las campanadas y sobre cómo irá este año: es "muy diferente" y "el más bonito" de los que ha llevado hasta ahora. Además ha desvelado que "tiene un mensaje muy claro".

La colaboradora de Zapeando ha adelantado que "es un vestido que Beyoncé podría ponerse en cualquier concierto. Este es el año que más he arriesgado, pero, a su vez, es el más diferente que he llevado respecto al resto de vestidos. Es el más Pedroche".La presentadora está calentando motores para recibir el año nuevo con la máxima audiencia posible. La semana pasada compartió un topless con sus seguidores, una imagen que ya supera los 150.000 'me gusta' en Instagram.