El reconocido pianista James Rhodes lo ha vuelto a hacer. A través de un tuit en gallego con el que se ha metido, si no lo había hecho ya, a media Galicia en el bolsillo, pregonaba con orgullo que cenaría en el "mellor restaurante galego de Madrid" con su "galego favorito".



La primera de las dudas: el local. Se trata del restaurante Lúa, del chef Manuel Domínguez, un espacio de vanguardia situado en el corazón del barrio madrileño de Chamberí que basa su oferta en productos propios de Galicia.



La segunda de las cuestiones: su amigo. El actor gallego Tamar Novas acompañó a James Rhodes en esta velada, a la que se sumaron, además, la mujer del pianista -Micaela Breque-, y la pareja del actor, la actriz Belén Cuesta, cuyo nombre ha sonado con fuerza últimamente por participar en series como "Paquita Salas" o en el filme "La llamada".





El menú que pudieron degustar incluía, entre otras delicias, torrijas de tomate, crema de chorizo, raya y, como no podía faltar, tarta de Santiago.Tras el tuit, se ha sucedido una cadena de mensajes en los que el calificativo "riquiño" ha sido el predominante. También ha habido seguidores que han querido agradecerle al pianista su implicación a la hora de utilizar el gallego e incluso uno de ellos se ha tomado la molestia de corregir e tuit: "Escríbese "cearei". Aínda así, mil gracias por darlle valor á miña língua nai".Tras la cena, James Rhodes ha subido a Twitter un vídeo en el que un presentador de la Televisión de Galicia no acertaba a pronunciar su nombre. La cadena, aprovechando la coyuntura, no dudó en pedirle una visita.