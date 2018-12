La verdadera Carolina Durante

Carolina Durante está de moda. La banda madrileña, todavía sin disco, engancha a jóvenes de todo el país, que se suben sin pensarlo a la ola de rebeldía y cachondeo que rodea a este grupo entre el hard rock y el punk. "Cayetano", su canción más conocida, ya se ha alzado como el himno "anti-pijo" de 2018, al que se suma ahora su último gran éxito junto Amaia, la popular ganadora de "Operación Triunfo", que ha colaborado con la banda para parir el single "Perdona (ahora sí que sí"), que retumba con fuerza en salas de toda España. Las letras de la banda ya no son ningún secreto para la legión de seguidores, pero sí que lo es el nombre femenino que apoda al grupo. ¿Por qué Carolina Durante? ¿Existe en realidad esa persona? ¿Quién es en tal caso? Son algunas de las preguntas que los miembros del grupo han evitado desde que alcanzaron la fama. "Es un nombre real que le hemos puesto a una chica inventada" o "Era el amor platónico de nuestro antiguo batería", dijo Diego Ibáñez, el cantante del grupo, en entrevistas a varios medios.

La verdad es otra. La elección del nombre no es gratuita, pero ni chica inventado, ni amor platónico. O al menos a ella no le consta ningún enamoramiento. Poco de chica rompecorazones hay en esta historia. Habla Carolina Durante (Madrid, 1994), la joven periodista que da nombre al grupo de moda del momento, a la que por cierto no le hace mucha gracia todo este jaleo. "Fui al colegio con algunos de ellos, pero nunca tuve mucha relación. Un día me escribió Diego (el cantante) y me dijo que él y unos amigos querían ponerle mi nombre a un grupo que estaban montando. Yo pensaba que me estaba vacilando, porque había hablado con él veces contadas. Les dije que vale, pero ni le di importancia", explica la Carolina Durante de carne y hueso. "Luego en cada entrevista han dicho una cosa diferente, sobre todo lo del antiguo batería, Gonzalo Durán, que lo conozco, pero nada que ver. En el colegio me acuerdo sobre todo de Diego, pero con doce años me fui a otro instituto", aclara. Años después, de casualidad, volvió a encontrarse con el cantante del grupo (por eso tiene su número de teléfono) pero nunca tuvieron una relación muy profunda. Lo que Durante se empezó tomando como broma fue cogiendo forma con el paso de los meses. "De repente varios amigos me empezaban a comentar que había una página de Facebook con mi nombre. Yo alucinaba en colores. Empecé a ver que la cosa iba en serio, pero me lo seguía sin creer. Un día Diego me dijo que estaban pensando en registrar mi nombre, pero yo pensaba que durarían dos días". Al final, los dos días que se imaginaba se transformaron en un éxito arrollador, copando titulares de periódicos, saliendo en televisión, llenando salas de conciertos en toda España y acudiendo a los mejores festivales. Y todo ello, con su nombre por bandera. "Sinceramente no me hace mucha gracia. La gente me abrasa por las redes sociales. Los que me conocen se interesan por el origen del nombre y los que no, me envían mensajes preguntándome que cuándo es el siguiente concierto o dándome la enhorabuena por el éxito. Me ha escrito gente de toda España. ¡Incluso de Alemania!", dice con asombro. Durante, que quiere saber poco de entrevistas acerca de este asunto -"Esta será la única que conceda", avisa- tiene un temor. "No quiero tener la imagen de rompecorazones. Mucha gente me dice: hala, seguro que pasaste de alguno del grupo y por eso le pusieron tu nombre. La historia, que yo sepa, no es así. Por lo demás intento tomármelo con humor. Mi novio se parte de risa", confiesa.

Durante se vio una vez con el cantante del grupo tras la eclosión de la banda y ha estado en un par de conciertos, a los que fue invitada por el grupo. "Les di la enhorabuena porque están teniendo mucho éxito. Musicalmente no me disgustan, pero tampoco me apasionan. Por influencia de mis padres musicalmente me he educado con la movida madrileña, que es hacia donde navega Carolina Durante. Sinceramente creo que todavía les queda mucho trabajo, aunque han mejorado mucho en los últimos años, eso no lo voy a negar".

Llamarse Carolina Durante en la actualidad implica causar asombro en restaurantes, bares o establecimientos. "Hace poco me preguntó un profesor de la Universidad. En esos momentos es cuando peor lo paso. A mi madre le hace gracia, pero a mi padre no tanto, quizá por el apellido. Mi hermano es el que peor lo lleva". Durante tiene unos gustos musicales muy marcados y son precisamente esas preferencias las que provocan que no pida a la banda que quiten su nombre: "Han tenido suerte conmigo, si llegan a ser un grupo estilo Taburete les hubiese exigido quitarlo inmediatamente", dice muy en serio.

Carolina Durante, la real, la que da nombre al grupo de moda, es vegetariana, habla chino y trabaja en la delegación de la Agencia EFE en Portugal. Escucha a Alaska, Radio Futura y también Arctic Monkeys. Es una apasionada de Woody Allen y el surf. Su canción favorita del grupo con su nombre es "Cayetano" y, aunque casi nadie lo sabe y le horroriza, su segundo nombre es Pilar.