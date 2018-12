La bloguera viguesa Lovely Pepa anuncia que se casa

Alexandra Pereira, también conocida en el mundo de las 'infuencers' como Lovely Pepa, ha anunciado hace escasos minutos en su cuenta de Instagram que ha aceptado la pedida de mano que le ha hecho su actual pareja, el libanés Ghassan Fallaha.

"I said yes" -he dicho sí-. Así ha titulado la publicación la instagramer de 30 años, en la que aparece su mano con el anillo ya colocado en el dedo anular de la mano izquierda y, delante, su prometido con cara sonriente. La fotografía está ubicada en Gustavia, la capital de la isla francesa de San Bartolomé.

Las reacciones no se han hecho esperar. La imagen en la red social acumula más de 100.000 me gusta y supera los 5.000 comentarios de felicitación, sorpresa y alegría tanto de sus seguidores como de personalidades relevantes, como la 'it girl' italiana Chiara Ferragni, el exministro español Máxim Huerta o el estilista Pelayo Díaz.

"Solo queríamos daros las gracias por todos los mensajes que nos estáis mandando. Estoy alucinada con todo el cariño que nos estáis dando. Ayer fue el día más bonito de nuestras vidas", han agradecido a través del Instagram de ella. En este gesto de agradecimiento a sus fans, la pareja ha comentado lo bonito que fue ese momento en el que ella dijo sí.

La pedida se ha producido durante una escapada romántica que la pareja ha hecho a Saint Barthélemy, una isla situada en el noreste del Caribe que pide el hashtag #paraíso mires donde mires. Alexandra y Ghassan llegaron hace unos días. Y es allí donde Lovely Pepa ha publicado (sin esperarlo) el que para ella ha sido "el post más especial de su vida".