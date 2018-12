Sanz: "No me preocupan los 'likes' ni las visitas"

El cantante Alejandro Sanz presentó ayer en Madrid su single "No tengo nada", un anticipo del que será su nuevo álbum que se publicará en 2019, #Eldisco. En rueda de prensa el cantante dijo que no le preocupan "ni los likes ni las visitas".

"No me preocupan ni los likes ni las visitas. Me importa más lo que la gente opine que la cantidad de gente que lo está viendo", aseguró.

A pesar de su despreocupación por los números, la presentación del videoclip de su nuevo single, que fue a las 00.00 horas a través de YouTube, ya se encuentra en el número uno de las listas de tendencias en varios países, además de contar con casi medio millón de visualizaciones en la plataforma.

El cantante siguió también el estreno rodeado de su equipo y leyendo los comentarios de sus fans a la vez. "Para mí es muy bonito ver la emoción de la gente y cómo lo han vivido. Necesitamos un poco de esa energía de comunicarnos", añadió.

Además, el videoclip que acompaña al lanzamiento del sencillo es obra del fotógrafo, diseñador y realizador Jaume de Laiguana, con el que ya contó para su álbum No es lo mismo (2003).

"No tengo nada" sigue la línea del artista, que desveló que el flamenco está presente en el disco pero que "no es tan evidente" ya que le gusta "mezclar estilos" y que la música "no se tenga que encasillar por etiquetas".