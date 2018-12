Josema Yuste dice que le ofendió la broma de Dani Mateo

| El humorista Josema Yuste es el último famoso en opinar sobre la polémica de Dani Mateo con la bandera de España y asegura que no le gustó en skecht y que se siente ofendido. "El humor hay que hacerlo con talento, si lo haces sin talento eres un paria. ¿Qué se consigue con eso? Ofender a millones de personas, no tener gracia", dijo. Multitud de tuiteros recordaron a Yuste a través de las redes que el humor que le hizo popular con Martes y Trece no era precisamente elevado y de buen gusto. Hubo menciones a un conocido gag en el que se bromeaba con una mujer maltratada que decía "mi marido me peggga".