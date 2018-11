Del Bosque se afeita el bigote para Pescanova

El grupo Pescanova, compañía líder en productos del mar, fichó a Vicente del Bosque como protagonista de su campaña de Navidad, con la que busca poner en valor los bigotes, como el elemento diferenciador de su nueva gama de langostinos: los Rodolfos. Para corroborar que los bigotes son sinónimo de identidad y calidad, Vicente del Bosque se ha dejado llevar por los Rodolfos y se ha afeitado su icónico bigote, de 50 años de historia. Un hecho que muchos esperaron ver tras el gol de Iniesta que llevó a España a ganar el Mundial en 2010, pero que Del Bosque nunca se atrevió a hacer.

La campaña muestra vivencias con las que el exseleccionador pierde su identidad con el afeitado del bigote: no le reconocen en su restaurante favorito y hasta su perro ladra sin cesar al verle llegar a casa. Del Bosque asegura que "muchas de estas escenas han sido vividas en paralelo mientras las grababa. Mi mujer, que fue la que hace 50 años me incitó a dejármelo, no supo qué decirme al verme sin bigote. No me reconocía".

El Grupo Nueva Pescanova presenta con "Elige Bigotes" su nueva gama de langostinos refrigerados de calidad superior: los Rodolfos. Unos langostinos que se caracterizan por una textura y sabor insuperables gracias a un meticuloso proceso de elaboración, pionero y único en el mundo, donde los langostinos son seleccionados uno a uno, envasados y cocidos preservando su total integridad, por lo que su apariencia y textura son insuperables, siendo sus largos e intactos bigotes su garantía de calidad.

Ignacio González, consejero delegado del Grupo Nueva Pescanova, asegura que "una señal inequívoca de que el producto apenas ha sido manipulado es que conserve todos sus bigotes. Por ello, Pescanova ha creado un distintivo de calidad propio para esta nueva gama, con el que diferenciamos a los auténticos Rodolfos bajo el sello: "Una garantía de Bigotes".