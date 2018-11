El poder del neón

Si alguien pensaba que para vestirse en invierno hay que llenar el armario de prendas oscuras, colores neutros y combinaciones básicas, se equivoca. Esta temporada las grandes firmas de lujo y los grandes imperios del "low cost" -la moda de bajo coste- confirman que el poder está justo en el lado contrario: en los tonos luminosos e intensos. Los colores neón o flúor, porque aunque no son exactamente lo mismo sí son sinónimos, son los grandes aliados para convertir cualquier look en tendencia. Pero, a pesar de verlo en las pasarelas, en los escaparates, en los catálogos y en las fotos de "steet style", para muchos no es fácil idear estilismos que encajen en sus estilos más clásicos o que huyen de los grandes riesgos o estridencias. Y, aunque no lo crean, es más sencillo de lo que parece. ¿Una regla que siempre funciona? Combinar la prenda fluorescente o colorida con otras lisas en tonos neutros. Pero hay más.

Incluir un jersey, una sudadera, una camiseta o un complemento con estos colores vivos es un recurso ideal para rejuvenecer la vestimenta y ponerle un poco de luz a los días más grises. Y, además, es válido para hombres, mujeres y niños.

Para los que solo quieran un detalle sin entrar en excesos, una camiseta de canalé con un pantalón negro, con un vaquero o con un pichi o peto es una buena opción. Siempre irá cubierta por otra prenda exterior, así que se verá solo lo que cada uno quiera que se vea. Y, otra alternativa será apostar por los neón o flúor en los complementos, desde un bolso, una mochila o una riñonera; hasta unas deportivas o un gorro de lana.

Si por el contrario se les quiere dar mayor importancia, es mejor optar por un jersey amplio o una sudadera, que funciona con unos leggings, con un pantalón tipo culotte o incluso con un traje de chaqueta. O un paso más. Eligiendo el tono intenso deseado y emplearlo en todo el look.

Para los más atrevidos, las mezclas de neón y estampados o la mezcla de colores flúor en el mismo estilismo serán sus ases bajo la manga. Rosa y cuadros, verde y azul, naranja y estampado animal, morado y rayas? las variables son tantas como dé la imaginación.