Alfred, a Amaia tras su ruptura: "Me dejas tirado"

El final de Almaia es ya una realidad. Las fotografías de Lecturas certifican una ruptura que llevaba semanas anunciada. Amaia y Alfred han roto su relación un año después de que la Academia de 'Operación Triunfo' les uniese.

En la secuencia de imágenes de la citada revista se puede ver el llanto desconsolado del catalán ante el rostro serio de Amaia. Según la revista, la conversación partió de un acercamiento provocado por Alfred con un suplicante "es que me dejas así tirado". Una frase que recogía la ganadora de 'Operación Triunfo' mientras le pedía: "Alfred por favor, que no, que no... No voy a dejar de quererte nunca".

Pasados los minutos, la situación no mejoraba y Amaia comenzaba a perder los nervios: "No me lo estás poniendo nada fácil, de verdad, nada fácil. No puedo más. Yo sé muy bien lo que hago". La escena se revolvió con una Amaia marchándose en taxi sola y un Alfred destrozado que fue consolado por Dulceida.

Esta ruptura documentada en fotos ha supuesto un enorme 'shock' para los fans de la pareja, algunos incluso, comparan estas imágenes con el vídeo de Chenoa en chándal tras su ruptura con Bisbal.