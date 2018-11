Difícil que Luca parase quieto ante tanto revuelo alrededor de su metro de altura, pelo negro de pincho y ojos atentos a quien chocara la mano con él y le pidiera que enseñara su medalla, sin entender muy bien a sus 4 años por qué ese alboroto si "solo" había ayudado a su madre.

Su historia contada el 3 de septiembre desde San Miguel del Camino (León) volvió a ser oída ayer en la Escuela Nacional de Protección Civil (Madrid) porque a Luca le dieron la medalla de oro con distinto rojo porque aquel día a su madre, que padece diabetes, le falló la bomba de insulina y quedó semiinconsciente en casa con el pequeño y su hermanita recién nacida. Luca no lo dudó y llamó hasta 11 veces a los servicios de emergencias, casi todas al 112, porque su profe Elisa lo había explicado en el cole. "A todos los alumnos les hago el juego de llamar al 112, de cómo hay que hacerlo cuando pase algo", dijo a "Efe" la docente, tanto o más orgullosa del arrojo del niño de que a ella también le haya entregado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la medalla de plata con distinto azul. Ayer, los padres de Luca no pararon de recibir felicitaciones y de responder a preguntas de cómo ese "renacuajo" inquieto había cogido el móvil de su madre y llamado él solo al 112. "Yo estaba semiinconsciente, pero oía lo que decía, en veinte minutos llamó tantas veces... Les decía 'por qué no vienen ya, tengo la puerta abierta'", recuerda.

Dice su profesora que a los niños no hay que subestimarles nunca y, aunque reconoce que Luca es "muy espabilado" tendemos a pensar que los más pequeños no son capaces de muchas cosas. Son "esponjas" y si se ven en un apuro pueden sorprendernos. "Un valiente de 4 años y un alumno despierto y atento", le dijo el titular de Interioir después de entregarle la medalla, que no tuvo reparos en quitarse y mostrar. Misión más compolicada fue que el pequeño Luca contara su historia en brazos de su padre, un tanto "abrumado" por tanta repercusión. El encanto del niño atrajo ayer a policías y guardias civiles, que le chocaron "las cinco" y hasta al director de la Benemérita, que le obsequió con un pin.