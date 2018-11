Paco León rechazó un papel en "Aquí no hay quien viva''

| La trayectoria de Paco León podría haber tomado un rumbo diferente si no hubiera participado en la serie "Aída". En una entrevista concedida a "InStyle", el actor y director andaluz recuerda sus inicios parodiando a Raquel Revuelta en "Homo Zapping" para después dar el salto a la ficción con el spin off de "7 vidas" en Telecinco, una oferta que desde Antena 3 intentaron que rechazara. "Me ofrecieron un personaje fijo en 'Aquí no hay quien viva', dos películas al año, un contrato de cadena... Es difícil decir que no", afirma. "Pero llegó Luisma y fue una maravilla. No hay que tener miedo cuando hay un flechazo con un personaje", destaca.