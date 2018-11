| El cineasta inglés Nicolas Roeg, director de "Amenaza en la sombra" (1973), con Julie Christie y Donald Sutherland, falleció el viernes, a los 90 años de edad. En 1976 dirigió a David Bowie en "El hombre que cayó a la tierra". Su último trabajo, de 2014, fue una colaboración en el filme colectivo "The Film That Buys The Cinema".