Dani Mateo declarará ante el juez por sonarse la nariz con la bandera española

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar este lunes como investigado al humorista Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en una escena del programa "El Intermedio" de La Sexta. Fuentes jurídicas informan de que el juez ha acordado su citación tras admitir la denuncia que la organización Alternativa Sindical de Policía presentó ante el Juzgado de Guardia de Madrid por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España o sus Comunidades efectuado con publicidad y un delito de odio.

En un programa de "El Intermedio" de La Sexta, Mateo interpretó un "sketch" en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España. "Perdón, perdón ¿qué he hecho? Yo no quería ofender a nadie. (...) No quería ofender ni a los españoles, ni al Rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos. No, trapo, no, trapo tampoco", decía en el vídeo. Su emisión suscitó tantas críticas y polémica que La Sexta decidió retirar el "sketch" de la web al día siguiente, tras detectar que había gente que se había podido sentir molesta y ofendida. Incluso la Guardia Civil se refirió a este asunto en Twitter, diciendo que no respetar la bandera "no es humor, es ofender gratuitamente a los que la sienten con orgullo y a los que han entregado su vida y esfuerzo en pos de los valores de paz y libertad que representa".

Como respuesta, Dani Mateo defendió el valor del humor y de la risa y criticó que las banderas puedan ser más importantes que las personas, tras las críticas recibidas por el "sketch". "Sólo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa", indicó el humorista en Twitter.

Apoyo de Torrent

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, expresó ayer su solidaridad con Mateo y señaló que "la politización de la justicia y la vulneración de derechos fundamentales sí que es un 'ultraje'". Desde su perfil en la red social Twitter, Torrent expresa "todo el apoyo" a Dani Mateo, y afirma que "la politización de la justicia y la vulneración de derechos fundamentales sí que es un 'ultraje', y no el humor con banderas e himnos, sean de donde sean".

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), por su parte, considera un "despropósito" que Dani Mateo haya sido citado a declarar. La plataforma indica que se trata de un posible delito tipificado en el artículo 543 del Código Penal que prevé que "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses". "Desde la PDLI venimos sosteniendo que dicho artículo es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que hace poco, a propósito de la quema de fotos del anterior Rey, sostuvo que era un acto de provocación para atraer la atención amparado por la libertad de expresión", argumenta. La PDLI entiende que, "aunque sean expresiones que puedan desconcertar e incluso ofender a una parte de la sociedad", son actos amparados por la libertad de expresión "como ha reiterado el TEDH en repetidas ocasiones".