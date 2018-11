Maná, el grupo que este verano desató la locura en Vigo con el concierto gratuito de Castrelos, se convirtió la semana pasada en uno de los protagonistas de los Grammy Latino al convertirse en la primera banda en ganar el premio 'Persona del Año'.



Pero más allá del reconocimiento a su rock comprometido y apasionado, una fotografía colgada en el perfil del grupo en Instagram y las declaraciones de la que fue mujer del cantante de Maná, Mónica Noguera, han eclipsado el nuevo hito alcanzado por el grupo de rock latino que más discos ha vendido en toda su historia.





Fher Olmedo se opera

Ese momento en que te das cuenta que Fher de Maná y Mickey Rourke son la misma persona pic.twitter.com/hrTLWgS63K — Enrique Ortega (@QuiqueOrtega) 16 de noviembre de 2018

Fher Olvera "casi muere" en la sala de operaciones

Fue un día antes a la gala de los Grammy Latino 2018 cuando, en Las Vegas, el grupo mexicano liderado por Fher Olvera recogía la estatuilla que los reconocía como el 'Personaje del Año'. Una noche de homenaje y recuerdos en el que una imagen del cantante de la banda mexicana se convirtió en lo más comentado de la noche y que hoy en día sigue dando de qué hablar en las redes sociales.Fue en el mismo perfil de Maná en Instagram dónde se lanzaron las primeras críticas a un cambio que los fieles seguidores del grupo notaron poco después de que se publicase la fotografía: los cambios en el rostro de Fher Olvera como consecuencia de una operación de cirugía estética., son solo algunos de los comentarios publicados sobre la fotografía en la que el grupo posa junto a José Quintana, productor habitual de la banda.De hecho -como es habitual en las redes sociales- después de la publicación de la fotografía de Fher Olvera con el rostro operado surgieron una serie de memes bromeando sobre el cambio y que lo comparaban, sobre todo, con el actor Mickey Rourke.Si los comentarios sobre la operación de Fher Olvera no fueron suficientes la noche del homenaje de los Grammy Latino, Mónica Noguera, la exmujer del cantante de Maná , añadía más leña al fuego al revelar en un programa de la televisión mexicana que no era la primera vez que el vocalista se sometía a unos retoques. Pero fue una frase la que llamó la atención de todos mientras comentaba la polémica imagen publicada en Instagram."En el tiempo que estuvimos juntos -de 2013 a 2015- se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes creo, en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", detalló Mónica Noguera.