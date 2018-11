Juan Durán, un músico vigués en la Zarzuela

El compositor vigués Juan Durán Alonso recibirá hoy de manos de doña Sofía el diploma del XXXV Premio Reina Sofía de Composición Musical 2017, en una audiencia que se celebrará en el Palacio de la Zarzuela. El jurado de la trigesimoquinta edicion de este premio, compuesto por Martín Matalón, David del Puerto, Antonio Lauzurika, Jesús Rueda y presidido por Michael Thomas, decidió distinguir al compositor vigués por su obra "Whispers in the dark", lo que le convirtió en el primer compositor gallego en alzarse con este importante premio, que convoca anualmente la Fundació de Música Ferrer-Salat y tiene una dotación de 35.000 euros. De unos veinte minutos de duración y escrita para gran orquesta, "Whispers in the dark" es "un gran paisaje sonoro", una obra "que abre las puertas a la imaginación", en palabras de su propio autor. La pieza fue strenada e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española el pasado 11 octubre de 2018 en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.