El pop español rodea el Congreso

Celebración musical por los 40 años de la Constitución, no exenta de críticas que calaron tanto como la lluvia, la vivida la noche del sábado por 18.000 personas en un concierto especial ante el Congreso de los Diputados, con iconos como los gallegos Luz Casal o Iván Ferreiro y en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Ni el agua puede pararnos", ratificaba la locutora Virginia Díaz al comienzo del evento organizado por Radio 3. Iván Ferreiro fue el primero en abrir fuego, nunca mejor dicho, con "Ciudadano A", uno de sus temas más críticos con la clase política en la era del presidente José María Aznar, al que siguieron "La otra mitad" y el clásico de Golpes Bajos "No mires a los ojos de la gente". "Hay cosas que no nos gustan y que deberíamos cambiar entre todos, mi vida también es real y no quiero que solo algunos sean reales", ha dicho el gallego como dardo al tratamiento judicial de la monarquía.

No fue el único en lanzar un mensaje de reflexión y cambio. Pedro Guerra dijo aspirar "a un mundo mejor, porque es muy mejorable" antes de interpretar su clásico "Contamíname".

Con incredulidad seguían quienes desconocen la obra de Niño de Elche su antitaurino y poco convencional "Recitando de Eugenio Noel", con ese verso que reza "un monstruoso falo colgado de la bandera nacional", antes de pasar a su nada ortodoxo cante plagado de alaridos.

Con "Cartas de amor (cuando no hay amor)" Mikel Erentxun se subió al escenario prendido solo a su guitarra, para revivir además "Ojos negros" y "Cien gaviotas", historia de Duncan Dhu, pero también de España.

"Pausa" reclamó con uno de sus temas la joven banda Izal, de los más conciliadores y optimistas de la noche. "Quedan pasitos por dar, pero vamos por buen camino", afirmó su vocalista y compositor, Mikel Izal, antes de interpretar "Agujeros de gusano" y "La mujer de verde" ante 18.000 personas en ebullición.

Luz Casal calentó los cuerpos destemplados ante el Congreso con "Que corra el aire" y "Miénteme al oído", porque, "como dicen en Galicia, si chove que chova". "Es un honor estar aquí, en este lugar que significa tanto en la historia de nuestro país", dijo, antes de abordar "Morna" y "No me importa nada". La gallega hizo doblete esa noche, ya que el sábado también participó en Madrid en el concierto "Por ellas" a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Tras Luz Casal, el broche completo a las tres horas de concierto diverso en edades y géneros, del rock a la canción de autor, pasando por el pop bailable y la electrónica, lo pusieron Ángel Stanich, Zahara y Carlos Jean.