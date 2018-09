Epi y Blas salen del armario

| Los famosos Epi y Blas de "Barrio Sésamo" lo hacían todo juntos, no se podía concebir al uno sin el otro, e incluso compartían habitación, aunque con camas separadas, y ahora acaban de salir del armario, a través de su guionista, Mark Saltzman, quien ha confirmado a la revista "Queerty" que ambos eran pareja. "No tenía otra manera de contextualizarlos" sino como pareja gay, reconoció Saltzman, quien señaló que más de una persona se referían a él y a su pareja, el editor cinematográfico Arnie Glassman -fallecido en 2003-, como "Bert" y "Ernie", los nombres originales de Epi y Blas. "Sí, yo era Epi, aunque físicamente me parecía más a Blas. Y Arnie, como editor, si pensabas en un trabajo para Blas en todo el mundo, ¿no sería ese perfecto? Blas con sus clips y su organización. Yo era el bromista", señaló.