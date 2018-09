Carmen Lomana se desmaya en las cocinas de "Masterchef"

"Masterchef" es un programa exigente y su versión con famosos no lo es menos. El domingo pudimos ver como Carmen Lomana se desmayaba en plena prueba de eliminación tras varios intentos fallidos por seguir cocinando. Ella tenía claro que quería seguir y el programa le dejó hacerlo hasta que ya no pudo más y tuvo que ser evacuada en silla de ruedas. Avergonzada por la escena, Pepe Rodríguez supo reconfortarla y convencerla para que no siguiera. Pese al percance, Lomana seguirá una semana más en el concurso. Los jueces, que anunciaron su veredicto al final del programa, destacaron sus esfuerzos y valoraron los cuatro platos que consiguió presentar en tiempo y forma. El último programa de "Masterchef Celebrity" sirvió para dejar claro que el casting va a dar mucho que hablar. Este año, el enemigo a batir se llama Antonia Dell'Atte. La italiana sabe como llamar la atención dentro y fuera de las cocinas y se ha convertido en el personaje más desestabilizador del concurso.