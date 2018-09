| Mariah Carey ha lanzado la canción "GTFO", primer sencillo del álbum que publicará "este año", según desveló ayer su discográfica, aunque sin ofrecer ni su título oficial ni la fecha de lanzamiento del trabajo de estudio que tomará el relevo a "Me. I am Mariah... The Elusive Chanteuse" (2014). "GTFO" es el primer tema que lanza la diva estadounidense desde que firmara el acuerdo exclusivo de su sello Butterfly MC Records con Epic en la primavera de 2017.