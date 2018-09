Ana Rosa, fan número uno de Abel Caballero

"Me pongo hasta de pie". Dicho y hecho. Ana Rosa Quintana, vestida de rojo pasión, se levantaba ayer de su silla para declarar su admiración por Abel Caballero: "Soy muy fan del alcalde de Vigo". La 'reina' de las mañanas daba paso así al vídeo que llevaba ayer al regidor a convertirse en trendig topic, en el que anunciaba en detalle y con manifiesto entusiasmo el alumbrado navideño.

Caballero se congratulaba ayer del impacto del vídeo por la carga publicitaria gratuita que supone para la ciudad y que le llevaba hoy "de directo en directo" por las televisiones, relataba en la SER.

El montaje de los 9 millones de lámparas LED que vestirán de luz y color 307 calles ha empezado ya, en pleno verano aún y a tres meses vista. A los clásicos arcos se sumará la iluminación de 325 árboles naturales de las principales avenidas, 13 fachadas históricas y un gran rótulo luminoso en Praza do Rei para felicitar la Navidad de 108 m2. Un tren navideño, un túnel al Casco Vello o un enorme muñeco de nieve son algunas de las novedades de este año en el que Vigo verá crecer, una vez más, el árbol de Porta do Sol. "Esto no lo tuvo Tokio, Londres ni Nueva York. Que sepan sus alcaldes que vamos a ser el no va más. Van a ser las navidades top de este planeta", bromeaba el regidor.