Willy Toledo, en libertad provisional sin fianza

El actor Willy Toledo quedó en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar tras su comparecencia ante el juez en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El actor llegó detenido.

Toledo se negó a declarar ante el juez porque, a su juicio, no ha cometido "ningún delito" y ha apelado a la "desobediencia civil" para abrir un debate sobre si es "realmente necesario" que sigan existiendo este tipo de delitos.

De hecho, volvió a pronunciar las palabras que escribió en Facebook y que están en el origen de la denuncia. "Me cago en Dios y me cago en la virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe y en la santidad de la virginidad de la virgen María 27 mil veces como hacéis todos los que tengo aquí delante todos los días de vuestra vida".

El actor ha salido de la cita ante el juez con los puños en alto, mientras un grupo de personas congregadas en Plaza de Castilla coreaban "me cago en Dios".