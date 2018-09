| La australiana Jennifer Kent es la única mujer que compite este año por el León de Oro, algo que, reconoció ayer, no le aportó "felicidad" porque cree que "la labor del cine es reflejar el mundo". "La igualdad de género es muy importante (...). Si el cine no refleja que somos el 50 por ciento de la población, entonces no está haciendo su trabajo, es un asunto muy serio", afirmó Kent en la presentación de su filme "The Nightingale".