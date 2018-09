Amaia Montero: "The game is over"

La cantante Amaia Montero revolucionó ayer la red social Twitter y se convirtió en Trending Topic tras haber publicado la noche del martes dos enigmáticos mensajes que parece sugerir una despedida. "The game is over" (el juego se ha acabado) y, dos horas después, "Empezando a despedirme y empezando por el principio" sembraron el pánico entre sus seguidores que enviaron cientos de mensajes pidiendo a la artista vasca que no se bajase de los escenarios.

El último tuit, además, incluía una foto del cuádruple disco de platino que la artista recibió durante su etapa como vocalista y compositora del grupo La Oreja de Van Goch, "Dile al sol" (1998). Cerca de un millón de copias se vendieron de aquel álbum de debut que incluía temas como "Cuéntame al oído" y al que siguieron otros tres trabajos igualmente exitosos con Montero al frente: "El viaje de Copperpot" (2000), "Lo que te conté mientras te hacías la dormida" (2003) y "Guapa" (2006).

Diez años después de aquel primer disco, la cantante comenzó una carrera en solitario con "Amaia Montero" (2008), que llegó al número 1 en ventas en España. Le siguieron "Amaia Montero 2" o simplemente "2" (2011), "Si Dios quiere yo también" (2014) y, recientemente, "Nacidos para creer" (2018), editado en junio.

El lanzamiento de este último álbum fue más noticia por una errática actuación de la cantante en Renedo de Piélagos (Santander) que ella achacó a problemas de sonido. Las críticas motivaron incluso la intervención del músico Manolo García en su defensa. No era la primera vez que Amaia Montero era objeto de chanza y polémica en los últimos años, ya fuese por actuaciones que carecían de la rotundidad de antaño, por sus cambios de peso, por aparecer en una gala de Los 40 Principales aparentemente ebria (extremo que ella negó) o por los supuestos cambios en su rostro.

Ella misma declaró en una entrevista a FARO DE VIGO su malestar por el "acoso" que, a su juicio, sufre en España. "He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí. Toda esta especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido", señaló Montero en una entrevista publicada el pasado 24 de agosto de la que se hicieron eco numerosos medios de comunicación nacionales, que destacaron el malestar que la vocalista expresó a través del diario decano. Así, desde diarios impresos como "ABC" o "Mundo Deportivo", periódicos digitales como "El Confidencial", " El Español" o "The Huffington Post" hasta revistas como "Mujer Hoy" o la popular emisora musical Los 40 desgranaron las declaraciones que la artista realizó a Xurxo G.G., periodista de esta casa.

Fue precisamente la web de "Los40.com" la que quiso ayer frenar los rumores y aseguró que la discográfica de la artista subraya que "Amaia Montero no deja la música".

La artista continúa con su gira por España y, de hecho, este sábado tiene un concierto programado en Béjar, Salamanca. Y en octubre inicia una gira por Latinoamérica. "Uno va donde se siente querida y respetada", afirmó a FARO el pasado agosto.

Así, los enigmáticos mensajes podrían indicar no una retirada de los escenarios sino un cambio de aires hacia el otro lado del Atlántico. "Este país es, a veces, bastante duro", admitió en la entrevista previa a su concierto en Combarro, el 23 de agosto. A la pregunta de si seguiría cantando a pesar de las críticas, aseguraba en FARO que "por supuesto": "Yo me dedico a la música. Uno quiere ir donde le tratan bien. Y donde no, no vuelve. Pero es lo normal, donde te apalean no quieres regresar".