Venecia, entre el "glamour" de las estrellas y la sencillez del expresidente uruguayo Mujica

| A medio camino entre la comedia, la picaresca y las aventuras, el western "The Sisters Brothers", del francés Jacques Audiard, tuvo ayer en Venecia una buena recepción, en especial por las interpretaciones de Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed. Un proyecto arriesgado para Audiard en su primera incursión cinematográfica en inglés, teniendo en cuenta además que el western no es su género favorito, como reconoció ayer en la Mostra, donde su filme compite por el León de Oro. El Festival de Venecia proyectó tambén la cinta "Charlie Says", dirigida por Mary Harron y que se acerca a la figura del asesino estadounidense Charles Manson a través de sus tres jóvenes acólitas y su baño de realidad entre rejas.

El expresidente de Uruguay José Mujica estuvo en la Mostra para asistir a la presentación de dos películas sobre su figura: "El Pepe: una vida suprema", de Emir Kusturica, y "La noche de 12 años", de Álvaro Brechner. Esta última cinta trata de los años de cautiverio y aislamiento que padeció en la dictadura militar (1973-1985).