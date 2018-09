El obispo que ofició el funeral de Franklin pide perdón por tocar un pecho a Ariana Grande

| El obispo que ofició el funeral de Aretha Franklin se disculpó ayer tras parecer que había tocado el pecho a la cantante Ariana Grande en el escenario cuando la rodeó con el brazo por la espalda. "Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer... No sé, supongo que la rodeé con el brazo", aseguró Charles H. Ellis. Ariana Grande interpretó el clásico de Aretha Franklin "(You make me feel like) a Natural woman". Luego, el obispo la felicitó, puso su mano detrás de ella y la acercó hacia él.Las imágenes muestran que la mano del pastor toca el pecho de la cantante.