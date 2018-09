Bono se queda sin voz y U2 cancela en Berlín

Bono, cantante de U2, se quedó ayer sin voz durante el segundo concierto de la gira europea del cuarteto irlandés, celebrado en Berlín, y el espectáculo tuvo que se cancelado cuando solo había transcurrido la mitad del mismo. Durante la cuarta canción, "Red Flag Day", perteneciente al último álbum de U2, Bono se quedó afónico.Al final del tema, Bono se disculpó diciendo: "Creo que es el humo (del escenario). Os prometo que no he estado hablando, pero es como un puro gigante... He perdido la voz y no sé qué hacer".

El cantante irlandés ordenó que apagasen las máquinas de humo del escenario y que subiesen el aire acondicionado, y continuó recitando ante la imposibilidad de cantar. Después de interpretar "Beautiful day", el grupo decidió parar, mientras que a Bono se le veía visiblemente avergonzado. Lo que iban a ser 10 o 15 minutos de receso se convirtieron en 40, y el concierto fue finalmente cancelado, con la posibilidad de un reembolso de las entradas. Según la web Atu2.com, la última vez que U2 tuvo que cancelar un espectáculo a mediados de set fue el 18 de diciembre de 1989 en Amsterdam.