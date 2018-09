Un funeral de reina para Aretha Franklin

Detroit, la amada ciudad de Aretha Franklin, dio ayer su adiós a la legendaria cantante estadounidense con un funeral grandioso en el que se dieron cita grandes figuras de la política y de la canción. La "Reina del Soul" murió a los 76 años el 16 de agosto como consecuencia de un cáncer de páncreas.

El expresidente Bill Clinton y el cantante Smokey Robinson, entre otros, hablaron en el Templo Greater Grace, donde se celebraron las exequias. El evento se extendió por seis horas y fue sobre todo un gran tributo musical, que contó entre otros con Stevie Wonder, Ariana Grande y Jennifer Hudson, que encarnará a la diva en la gran pantalla. Inicialmente reservado para familiares y amigos, el funeral acogió a un millar de admiradores de la cantante.

Varios Cadillac rosados -un guiño al éxito de Aretha "Freeway of Love", una canción sobre Detroit que evoca este vehículo- se alineaban delante de la iglesia, a la espera de acompañar el cortejo fúnebre hasta el cementerio Woodland, donde la diva descansará junto a su padre y sus hermanos y hermanas.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se encontraba presente, así como la actriz Whoopi Goldberg.

Los Four Tops, Dee Dee Bridgewater y Angie Stone desataron el entusiasmo de los asistentes al interpretar "Freeway of Love", un himno en Detroit, así como las ineludibles "Say a Little Prayer" y "Respect", con las que se cerró el espectáculo, cantadas al unísono por todos los artistas.

Tres días

Este concierto puso fin a tres días durante los cuales miles de fanáticos desfilaron ante su féretro, primero en el Museo H. Wright Charles dedicado a la historia de los negros estadounidenses, el martes y el miércoles, y luego en la New Bethel Baptist Church el jueves.

La Iglesia Bautista New Bethel fue un lugar importante para Aretha Franklin: no sólo su padre ofició allí, sino que ella organizó cenas de Navidad y Acción de Gracias para los feligreses y personas necesitadas, e incluso grabó un álbum.