Ryan Gosling y Claire Foy brillan en la primera alfombra roja de Venecia

| La primera alfombra roja de la 75 Mostra de Venecia debía ser un paseo triunfal de Ryan Gosling y Claire Foy, pero dos veteranos como Guillermo del Toro y Vanessa Redgrave les ganaron en emotividad. Mientras Gosling y Foy aportaban el glamour de las nuevas estrellas, Del Toro y Redgrave llenaron la alfombra de espontaneidad. El cineasta mexicano y la actriz británica, que recogió el "León de Oro" de honor a su carrera, protagonizaron uno de los momentos más emotivos en la alfombra veneciana.

Redgrave y Del Toro coincidieron firmando autógrafos a sus fans y la actriz no dudó ni un momento en sacar su móvil del bolso para pedir al mexicano que se hicieran un selfie juntos. Una imagen inmortalizada por el cineasta mexicano tras intercambiar algunas palabras en español con la actriz y mientras el marido de esta, Franco Nero, observaba divertido la escena. Poco después llegaban Gosling y Foy, protagonistas de la película de inauguración del festival, "First Man", de Damien Chazelle, que decepcionó a la prensa especializada. La reina Isabel en "The Crown" apareció imponente con un vestido rosa y una amplia capa roja, mientras que su compañero de reparto lo hacía con pantalón negro y chaqueta blanca, sin corbata ni pajarita.