Luis Cepeda, uno de los tres concursantes gallegos que participaron en Operación Triunfo 2017, cumplió los 29 años el pasado 25 de agosto y para no perder la costumbre de compartir cada instante de su vida con sus seguidores en las redes sociales, el ourensano decidió colgar en Instagram una foto desnudo después de tomar una ducha.



Se trata de una imagen en blanco y negro en la que se puede ver a Cepeda como Dios lo trajo al mundo, eso sí, de espaldas y con buena parte de la fotografía difuminada por obra y gracia de los filtros de la red social de fotografía propiedad de Facebook.



Como es habitual en sus publicaciones, la foto de Cepeda desnudo no iba a ser menos, los comentarios de sus seguidores aplaudiendo la imagen del extriunfito no se hicieron esperar aunque con el paso de los días el tono ha cambiado hacia una crítica generalizada por lo que parece un uso excesivo de 'Photoshop'.



Lo cierto, es que gran parte de las críticas se centran en uno de los elementos que ocupan la fotografía y que fruto del difuminado parece algo deformado, la mampara de la ducha. "Hay algo raro en la mampara", apunta uno de sus seguidore, "Está tan fuerte que se le ha torcido la mampara del baño al entrar y todo", escribe jocosamente otro. "Vaya photoshop poco conseguío, hermano", lamenta un crítico.





Una publicación compartida de Cepeda (@cepeda_ot2017) el 24 Ago, 2018 a las 12:04 PDT