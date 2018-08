Un hotel para gatos con suites "de lujo"

Camas con colchonetas refrescantes para el verano, servicio de cepillado y un hilo musical con jazz y chill out son algunos de los detalles que ofrece Gatosphera, un hotel destinado exclusivamente a gatos en San Agustín de Guadalix (Madrid) que cuenta con suites "de lujo" con cuadros y jardín privado. "Lo hemos hecho como un hotel", explica la dueña de Gatosphera, Almudena Díaz-Miguel, que inauguró este negocio en 2010. Almudena analizó la oferta existente en otros países antes de poner en marcha Gatosphera, definido en la página web como un "hotel felino 'cinco huellas' ecológico y tranquilo". No juntan a gatos de distintos dueños ya que, como explica su propietaria, algunos de ellos son "dominantes" y no dejan comer a otros ejemplares.