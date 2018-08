Décimo "no" al asesino de Lennon

Las autoridades de Nueva York denegaron esta semana por décima vez la libertad condicional del asesino de John Lennon, Mark David Chapman, que la ha estado solicitando cada dos años desde el 2000. Chapman, que hoy tiene 63 años, mató a tiros al exmiembro de The Beatles en 1980, a las puertas de su residencia en la Gran Manzana, y por ese crimen fue condenado a un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua. Recluido en la prisión de alta seguridad de Wende, en Nueva York, el asesino del cantante compareció esta semana ante la Junta de Libertad Condicional del estado de Nueva York, que rechazó su petición, por lo que no podrá presentar otra hasta 2020. Según "New York Daily News", el documento judicial subraya que su puesta en libertad sería "incompatible con el bienestar y la seguridad de la sociedad y menospreciaría la seriedad de su crimen, con lo que minaría el respeto a las leyes". "Es su único crimen. Sin embargo, eso no mitiga sus acciones", señala el texto. La junta ha reconocido en ocasiones anteriores que Chapman tiene un historial penitenciario "limpio" desde 1994, pero también que actuó con premeditación y en busca de "celebridad", lo mismo que destacó ahora.