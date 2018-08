Madonna y Rihanna vuelven

| Madonna y Rihanna, las divas de la "n" doble, protagonizarán los últimos lanzamientos musicales de 2018, con permiso en España de Malú y Manuel Carrasco y de otros discos más inciertos que podrían romper el mercado, como Alejandro Sanz, Bruce Springsteen, Rosalía y las "triunfitas" Amaia y Aitana.

Aunque no hay fecha de salida, Madonna y Rihanna sí han confirmado que estrenarán sus nuevos discos antes de que acabe 2018. El de la "ambición rubia", quien acaba de cumplir 60 años, estará muy influido por su actual residencia en Lisboa, mientras que el de la artista de Barbados podría ser doble: un disco más pop y otro más experimental sobre sus raíces caribeñas.

El primer lanzamiento destacado llegará el 7 de septiembre de la mano de Paul McCartney con "Egypt Station", primer álbum de temas inéditos en cinco años, que se publicará el mismo día que lo nuevo de Paul Simon ("In The Blue Light") y Lenny Kravitz ("Raise"). El mes de entrada del otoño verá brotar otras novedades, como las de Paul Weller ("True Meanings") el día 14 o, ya el 28, Rod Stewart ("Blood Red Roses") y Tom Petty & The Heartbreakers (una caja de música inédita titulada "An American Treasure").

Entre medias, el día 21, llegarán de forma masiva los últimos trabajos de Suede ("The Blue Hour"), la francesa Christine and the Queens ("Chris"), Villagers ("The Art of Pretending To Swim") y el disco de Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators ("Living The Dream").

Ese mes habrá nuevo trabajo de David Guetta y el 28 de septiembre Cher editará "Dancing Queen", tras su participación en la secuela del musical "Mamma mia!". En octubre llegarán los discos de Elvis Costello & The Impostors ("Look Now"), Jess Glynne ("Always in Between") y de John Grant ("Love Is Magic").

También saldrán los álbumes de Cat Power ("Wanderer", con dúo conLana del Rey) y Echo & the Bunnymen ("The Stars, The Oceans & The Moon"). En el aire queda la salida al mercado del decimonoveno disco de estudio de Bruce Springsteen, que carece de título oficial pero del que se sabe que su sonido está influido "por la música pop que se hacía en el sur de California en los años setenta a lo Burt Bacharach". Aunque no hay tampoco una fecha de salida, Madonna y Rihanna sí han confirmado que estrenarán sus nuevos discos antes de que acabe 2018. Los británicos Muse han emplazado a sus seguidores a noviembre para disfrutar de "Simulation Theory".

Respecto a los lanzamientos nacionales, dos de los discos estrella son los de los superventas Manuel Carrasco (sin fecha ni nombre) y Malú, cuyo "Oxígeno" verá la luz en septiembre, adelantándose a su gran amiga Vanesa Martín, que también volverá al mercado esta temporada. Resulta plausible pero no está asegurado que Alejandro Sanz entregue antes de 2019 su duodécimo álbum de estudio. Muy esperado es la revolucionaria fusión de pop, flamenco y hip hop de "El mal querer" de Rosalía tras sus primeros sencillos.

Sí están confirmados los nuevos álbumes de Iván Ferreiro ("Cena recalentada") y del integrante de "M-Clan" Carlos Tarque en solitario.