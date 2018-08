Asia Argento y Jimmy Bennett en la cama, la foto más buscada

Una imagen de Asia Argento junto a Jimmy Bennett, que acusó a la actriz de abuso sexual, en la que aparecen recostados sobre lo que parece una cama fue publicada por el portal especializado en noticias de famosos TMZ. La imagen es un "selfie" (autorretrato) con los rostros de Argento y Bennett y, aunque la fotografía permite ver que no llevan camiseta ninguno de los dos, no queda claro si ambos estaban completamente desnudos.

La actriz y directora italiana negó el martes "categóricamente" las acusaciones de abusos formuladas por el actor y músico cuando éste era menor de edad, y aseguró que está "profundamente conmocionada y herida" por las noticias "absolutamente falsas" que han circulado sobre ella.

"The New York Times" publicó el domingo que Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo y cara visible de las denuncias contra el presunto agresor sexual el productor Harvey Weinstein, llegó a un acuerdo extrajudicial con Bennett y pactó pagarle 380.000 dólares (329.369 euros) para cerrar las acusaciones de abuso en su contra. Argento aseguró el martes que "nunca" tuvo relaciones sexuales con Bennett.

"The New York Times" apuntó que en los documentos que recibió sobre este asunto había un "selfie" de Argento y Bennett en una cama tomado el 9 de mayo de 2013, pero no está confirmado que se trate de la misma imagen publicada por TMZ.

El supuesto encuentro entre Argento, entonces de 37 años, y Bennett, de 17 en aquel momento, habría ocurrido ese día en un hotel en Marina del Rey, una comunidad costera perteneciente al condado de Los Ángeles.

La edad de consentimiento legal para relaciones sexuales en California es de 18 años.

TMZ también publicó una serie de mensajes de texto supuestamente entre Argento y una persona cercana a la actriz en los que admite presuntamente haber mantenido relaciones sexuales con Bennett.