Polémica por una foto de Isa Pantoja con un miembro de La Manada tomada en 2016

En las últimas semanas casi no ha habido un día sin noticias de Isa Pantoja, más conocida como Chabelita. Ahora la hija de la tonadillera Isabel Pantoja ha desatado la polémica en las redes social tras publicarse una imagen suya junto al Guardia Civil de La Manada. Según ha publicado el programa "Sálvame", de Telecinco, la fotografía es de abril de 2016 y fue tomada en la Feria de Abril, antes de que ocurriesen los hechos de Pamplona y los miembros del grupo fuesen condenados por abuso sexual.

En esta fotografía de 2016 se ve a Isa Pantoja junto a Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, condenado en primera instancia a nueve años de prisión por abusar de una joven durante las fiestas de San Fermín de ese año.

Todo empezó al comienzo del programa "Sálvame", cuando se aseguró que se trataba de una imagen de la hija de Isabel Pantoja con una persona muy conocida, con antecedentes penales, que ha estado en la cárcel, pero que actualmente se encuentra en libertad y que es una persona "odiada" por la opinión pública.

Las redes sociales empezaron a especular sobre quién sería la persona que aparece junto a Isa Pantoja en la imagen y poco después el programa la sacó a la luz a pesar de las súplicas del entorno de Chabelita de que no fuese emitida.

La reacción en Instagram por parte de Isa Pantoja no tardó en aparecer y lanzó un dardo al programa: "Sois lo peor. No tenéis respeto ninguno. ¿Qué es lo siguiente que os vais a inventar? Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años. ¿Pero luego me llamáis para que os dé mis declaraciones? Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme...".