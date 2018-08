Madonna da la nota en los premios MTV

La rapera Cardi B se hizo con tres de los diez premios a los que aspiraba como favorita en una gala de los MTV Video Music Awards muy repartida, aunque no para el dúo "The Carters", formado por Beyoncé y Jay-Z, que se fue de vacío en las principales categorías. Madonna protagonizó uno de los momentos de la velada con un desconcertante discurso en honor de Aretha Franklin, criticado por "hablar de ella misma" más que de la fallecida, durante diez minutos.

La reina del pop recordó que la canción "You make me feel like a natural woman" le brindó su primera oportunidad de adentrarse en el mundo de la música. "Ella me trajo adonde estoy hoy e influyó en mucha gente que está hoy aquí. Gracias, Aretha, por empoderarnos a todos. 'Respeto'. Larga vida a la reina", zanjó en alusión al tema más conocido de la diva.

Madonna lució toda una colección de joyas bereberes que aparentemente ha comprado en el viaje por su 60.º cumpleaños celebrado en Marrakech. De la cabeza a los pies, llegó ataviada de collares superpuestos de monedas antiguas, fíbulas, diademas, pulseras, una capa negra y babuchas, todo ello adquirido en los famosos zocos de Marrakech, según se encargó ella misma de mostrar la pasada semana en su cuenta de Instagram. La cabeza de Madonna imitaba a la de una novia bereber: con el pelo recogido en trenzas rubias y una gruesa diadema hecha con piedras naranjas entremezcladas con piezas de plata puntiagudas, de la que colgaban abalorios, cruces y pequeñas monedas.

Cardi B, neoyorquina de origen dominicano, exhibió humor en su primera aparición pública tras ser madre ya que, al inaugurar el espectáculo, llevaba en brazos un bulto envuelto en una manta que parecía ser un bebé y resultó ser su primer galardón. Belcalis Almanzar -su nombre real- comenzó su gran noche en la alfombra roja, cuando se cerró el voto popular de la "Canción del verano" y se lo llevó su "I like it", junto a Bad Bunny y J. Balvin. Más tarde se alzó con los galardones de mejor nuevo artista y mejor colaboración, por "Dinero", que interpreta con Jennifer Lopez y DJ Khaled.

Otro artista que repitió distinción en las principales categorías, que ya no distinguen de sexo, fue la estadounidense de origen cubano Camila Cabello, "Artista del año" y ganadora al mejor vídeo por "Havana", en colaboración con el rapero Young Thug.