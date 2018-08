Daniela cumple 10 años

Paula Echevarría ya está de vacaciones en Asturias. Ayer, coincidiendo con el cumpleaños de su hija, la actriz asturiana compartió varias imágenes de la celebración. Echevarría elegió el restaurante de unos amigos para celebrar el décimo cumpleaños de su hija Daniella. Una fiesta en la que no faltaron los bailes, los unicornios y la purpurina. La actriz subió una imagen acompañada de su pequeña para felicitarle por su cumpleaños. "¡Felicidades mi princesa! Hoy hace 10 años que naciste y cada día, desde entonces, me has hecho la mujer más feliz del mundo. Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil. Probablemente yo te haya enseñado muchas cosas en todos estos años pero ni te imaginas la cantidad de cosas que tú me has enseñado a mí. Te quiero más que a mi vida y mi única meta es que seas feliz, hoy y siempre", escribió para acompañar a la instantánea.

A través de sus "stories", sus fans pudieron ver varios momentos del cumpleaños. Los juegos, los bailes y la música fueron los protagonistas de la celebración. La actriz se atrevió incluso a bailar el "swish swish" (un baile de moda entre los más pequeños) acompañada de varias de sus amigas. Se pudieron ver unos fuegos artificiales que sirvieron de cierre para la fiesta de la pequeña. Este año, Daniella ha tenido dos fiestas de cumpleaños. Hace unos días era su padre, el cantante David Bustamante, el que organizaba una fiesta por adelantado en la estancia de su hija en Cantabria.