Mark Wahlberg, el actor que más gana y que solo quiere seguir trabajando

Ganó más dinero que ningún otro actor de Hollywood en 2017, pero los ceros de su cuenta no le quitan el sueño y solo quiere seguir "trabajando duro". Así se presenta Mark Wahlberg, quien explica que lo que más le interesa es continuar ampliando su obra como intérprete y productor.

"No sé cómo determinan 'quién ganó qué', pero sí sé que no abrí mi balance bancario a nadie", ironiza el actor, que estrenará pronto el filme de acción "Milla 22". "Pero solo estoy agradecido por estar en un lugar por el que he trabajado mucho para llegar, donde puedo conseguir hacer las películas que quiero que se hagan. Así que sigo manteniendo un perfil bajo. Hay muchos proyectos que quiero hacer, algunos de los cuales quiero financiar yo mismo. Solo sigo trabajando duro y no me preocupo por nada de esas cosas", añade.

Wahlberg (Boston, 1971), que con cintas como "Transformers: El último caballero" o "Dos padres por desigual" ingresó 68 millones de dólares el año pasado, encabeza ahora el reparto de "Milla 22", cinta que se centra en un equipo de las fuerzas especiales que debe trasladar una valiosa fuente desde la embajada estadounidense de un país asiático hasta un aeropuerto, plan que decenas de enemigos tratarán de frustrar.