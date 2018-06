No están siendo unos meses tranquilos para Dulceida. La 'influencer' se ha visto envuelta en una nueva polémica tras la que protagonizó durante su viaje a Sudáfrica, esta vez por el anuncio de su colección de ropa de baño.



La imagen que subió hace seis días con otras 'it girl' ha levantado un gran número de comentarios donde la mayoría tachan de "hipócrita" a la catalana. Muchos de los seguidores de Dulceida no entienden el canon de belleza que ha seguido después del vídeo que publicó en febrero donde alentaba a respetar todos los cuerpos, independientemente de sus tallas.



Así, la red se ha plagado de comentarios como "¿Dónde están las gordas? Ahora se te ha olvidado el rollo 'todas somos hermosas'" o "@dulceida da igual que pequeña sea tu marca, si dices una cosa y luego haces otra... una persona no se le juzga por sus palabras si no por sus actos... y ahora ya sabemos cuánto vale una palabra tuya...".





Dulceida: *hace un video viral diciendo que todos los cuerpos son válidos hay que quererse y blablabla*

Also Dulceida: bueno mejor en mi tienda solo cuerpos normativos porque iugg pic.twitter.com/4Ac0Mrsg8t — no (@wolfst0ne) 7 de xuño de 2018



Una repercusión que le ha llevado a tomar la decisión de cerrar su perfil de Twitter. Una determinación muy importante para la, ya que era muy activa en esta plataforma, lugar donde se defendió de su polémico viaje a Sudáfrica.