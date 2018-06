La gran familia "celebrity" de Nadal

Rafa Nadal ha hecho (otra vez) historia en la pista central del Roland Garros, uno de los grandes torneos del mundo sobre tierra batida y cuyo trofeo -la famosa Copa de los Mosqueteros- se ha llevado ya once veces a casa.

De sobra conocida es su familia, que acompaña sin descanso al tenista mallorquín allá donde juegue. Y como no podía ser de otra manera no faltaron ayer en París. En las gradas, nerviosos al principio y felices al final, estuvieron su novia eterna, María Francisca Perelló (también conocida como Xisca o Meri); su madre, Ana María Parera; su hermana, María Isabel; el novio de ésta, Pep Juaneda; y su tío y exentrenador, Toni Nadal, así como muchos otros familiares y amigos que se han revelado cruciales para el deportista, como él siempre ha dicho. De hecho, ayer tras ganar, en su discurso, no olvidó las palabras de agradecimiento a los suyos. Fue después de elogiar de forma elegante el juego de su rival, el austriaco Dominic Thiem, a quien no le faltaron los entusiastas ánimos desde la grada de su novia, la también tenista Kristina Mladenovic, quien se entregó a fondo durante todo el partido para que su novio pudiera estrenarse como campeón de Roland Garros.

Más allá de la familia de sangre, Rafa Nadal puede presumir de contar con otra familia, de "celebrities" en este caso, que también celebran sus triunfos como propios. En el grand slam de París nunca faltan numerosos rostros conocidos que sienten como suyas las victorias del tenista español.

En un lugar privilegiado para seguir el partido y no perder detalle estuvo el flamante Ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, quien lució el look "oficial" del torneo al ir ataviado con el típico sombrero Panamá de paja. Huerta -quien por cierto el viernes tuvo que lidiar como pudo con su metedura de pata al escribir Roland con dos eles- estuvo acompañado por la presidenta de Baleares, Francina Armengol.

El mundo del deporte estuvo representado por el exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane y su esposa Veronique, quienes posaron gustosos para las fotos que les reclamaban los fans del futbolista. Romeo y Brooklyn Beckham, hijos de otro exmadridista, David Beckham, también estuvieron en las gradas junto a unos amigos.

Uno de los habituales de las finales de Roland Garros es el actor francés de origen italiano Jean Paul-Belmondo, sentado junto a Charles Gerard. Ambos no pararon de hablar y reír como se pudo ver cada vez que las cámaras se posaban en ellos.

Del mundo del cine hubo muchas caras conocidas, como la actriz también francesa Marion Cotillard y su marido Gillaume Canet; o el británico Hugh Grant, éste acompañado por su mujer, Anna Eberstein, con la que se ha casado recientemente.

Pareja de lujo y de famosos es la que se encargó este año de introducir en la pista central la Copa de los Mosqueteros, dentro de un sofisticado y lujoso baúl de piel firmado por Louis Vuitton. El músico británico Roger Waters y la actriz gala Lea Seydoux hicieron los honores.

Toda una legión de famosos los que vibraron con el triunfo parisino de Rafa Nadal. Los que no pudieron estar en la capital de Francia echaron mano de las redes, entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la Familia Real. Desde Zarzuela lanzaron un simpático tuit: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sólo 10? No, ¡¡¡ahora 11 Roland Garros!!! No hay tenista en el mundo como tú, Rafa".

Antonio Banderas, Iker Casillas, Pau Gasol, Plácido Domingo y Marc Márquez, entre otros, se sumaron a las felicitaciones en la red.