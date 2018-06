Toledo: "En el cine español hay 3 pequeños Weinstein famosos"

| El actor Willy Toledo ha vuelto a sembrar la polémica al afirmar a en una entrevista en el suplemento Papel de "El Mundo" que en la industria española del cine hay personajes como el del productor estadounidense Harvey Weinstein, procesado por supuestos abusos y agresiones sexuales. "En el cine español existen pequeños Weinstein y algún día caerán -aseguró el actor-. Son tres actores muy famosos y de los que más trabajan". En otra parte de la entrevista, Toledo reconoce sus errores a la hora de hacer declaraciones. "Me equivoco continuamente. Me he equivocado con gente de la que pensaba que era de un modo y luego no ha sido así. He dicho ciertas cosas que no eran ciertas. Me he pasado de listo. He dicho chorradas gigantescas", admite. También cuenta que en una ocasión se negó a continuar un rodaje si a los 12 figurantes de la película, a los que se les había dado solo un bocadillo, no se les ofrecía el mismo menú completo que a los actores. Su ultimátum fue atendido.