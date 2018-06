Bob Odenkirk: "Las monjas hicieron un buen trabajo conmigo"

| Para el público, Bob Odenkirk siempre será Saul Goodman mal que le pese a su madre, que nunca ha visto "Breaking Bad" por su férrea educación católica. Ahora, en su mejor momento como actor, estrena la película de animación "Los Increíbles 2" y dice que el catolicismo fue clave en el desarrollo de su personalidad. "Me gusta pensar que soy una persona ética y con un código de conducta adecuado. Pienso mucho en cómo debo comportarme con la gente y en las responsabilidades que tengo con los demás. Las monjas hicieron un buen trabajo conmigo", dijo entre risas el intérprete. "No soy católico practicante, pero realmente todo lo que aprendí y todo lo que me inculcaron me han formado como persona y es algo que no solo acepto, sino que estoy conforme con ello. Estoy orgulloso de decir que aprendí muchas cosas buenas en catequesis", añadió el actor norteamericano, que el pasado año hizo el Camino de Santiago con un grupo de estadounidenses y canadienses.