Al Pacino, en lo nuevo de Quentin Tarantino

El reparto de la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, no deja de crecer y el último en sumarse al filme ha sido Al Pacino. El actor también estará en la historia ambientada en Los Ángeles de 1969, con los asesinatos de la familia Manson como telón de fondo, y será la primera vez que trabaje bajo las ordenes del director de Pulp Fiction.

Según informó Variety, Al Pacino se ha unido al elenco de Once Upon a Time in Hollywood para interpretar a Marvin Shwarz, el agente personal de Rick Dalton, la antigua estrella de televisión que encarnará Leonardo Dicaprio. También estará junto a Brad Pitt, que dará vida a Cliff Booth, el doble de Rick, y Margot Robbie, quien encarnará a Sharon Tate, la actriz que fue asesinada por los seguidores de Charles Manson y que además es la vecina de Rick.

El fichaje de Pacino llega horas después de que el filme sumara varios nombres de altura como Damian Lewis ("Homeland") o Luke Perry ("Riverdale").