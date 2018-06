People from Ibiza.

People from Ibiza. Omar Ayyash

No me gusta lo esotérico, prefiero la ciencia. Aun así, tengo que decir que mi experiencia ibicenca de hace muchos años me enseñó que la isla es un lugar magnético y telúrico que te atrae como una representación gráfica de La divina comedia de Dante o El Jardín de las delicias de El Bosco, como un ir y venir fluido entre el cielo y el infierno, entre lo primitivo y lo moderno, y entre la noche y el día.