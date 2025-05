Este es el truco más fácil y rápido para limpiar los rieles de una ventana corredera

Las ventanas se ensucian con mucha facilidad, tanto por dentro como por fuera, y mantenerlas despejadas puede suponer un auténtico dolor de cabeza. Los productos especializados en para esta misión abundan en el mercado y también existen un sinfín de trucos caseros, como el de la cebolla.

Pero la limpieza de las ventanas no debe limitarse a los cristales. Los rieles, las barras metálicas por las que se deslizan las ventanas correderas, acumulan mucha suciedad porque no todo el mundo se da cuenta de que también deben ser lavados o no saben cómo hacerlo.

En realidad limpiar estas hendiduras de las ventanas es muy fácil y puedes hacerlo sin gastar casi nada de tiempo ni de dinero. La usuaria de Instagram Estela Moreno (@soyestelamoreno), también conocida como La Mami Novata, ha compartido un truco muy sencillo para limpiar los rieles.

Solo necesitas una toallita de limpieza (de las que se emplean para la mopa o para limpiar el polvo), sobre la que espolvoreas el producto limpiador que utilices a menudo en casa. Coloca la toallita debajo de la hoja corredera de la ventana y, a continuación, ábrela y ciérrala, de forma que la toallita se deslizará con el movimiento y la suciedad quedará pegada en ella.