Este zapatero corredero de Ikea es perfecto para tu recibidor y cuesta menos de 40 €

El catálogo de Ikea se caracteriza por sus artículos prácticos y la sencillez con la que los puedes montar tú mismo. Siguiendo esta línea, internet se ha llenado en los últimos años de influencers que aprovechan los productos de la marca para proponer ideas prácticas para la decoración de las casas de sus seguidores.

Uno de los elementos al que más cuesta encontrarle un espacio en nuestra casa es el calzado. Mantener nuestros zapatos y tenis organizados puede ser un dolor de cabeza, sobre todo si tienes poco espacio.

Pero en los últimos meses este producto ha ido creando tendencia para poner solución a este problema. El zapatero deslizante KOMPLEMENT, una solución simple y elegante que nos ayudará a tener todo nuestro calzado ordenado y a mano.

Optimizar el espacio

La propia empresa ha comentado los principales aspectos del producto: «Este zapatero optimiza el uso del espacio gracias a sus diferentes niveles». Gracias a su diseño, podrás colocar las botas y los zapatos altos en la parte delantera y los zapatos bajos en la trasera, permitiéndote ver todo tu calzado gracias a que su estantería se desliza hacia fuera.

Además, la base evita que la suciedad de las suelas se desparrame por la estantería, lo que lo convierte en una opción resistente y fácil de limpiar. Como señala la compañía sueca, el «zapatero metálico resiste a la suciedad y la humedad que no pueden evitar invadir tu casa cuando sales de casa».

Con una profundidad de 56,4 cm, una altura de 16,5 cm y una anchura de 93,1 cm, este artículo no ocupará demasiado espacio en tu casa. Desplegado, la apertura puede llegar has los 43 cm de anchura. El diseñador Ehlén Johansson asegura que "lo difícil, pero también divertido, de diseñar los productos KOMPLEMENT fue encontrar un aspecto y un estilo comunes para tantas funciones diferentes".

El diseñador explica que el estilo «tenía que funcionar igual de bien con elegantes frentes de cajones de cristal que con un pantalonero o un zapatero». Para ello, el equipo sueco ha elegido «un estilo neutro», que dibuja «formas suaves que te permiten ver lo que hay en el armario».

Otra de las ventajas del artículo es su precio. Ikea ofrece una solución práctica por menos de 40 euros.