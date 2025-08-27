El escritorio de Ikea imprescindible para la vuelta al cole

Con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, los padres se preparan para afrontar los gastos en material escolar un año más. A los libros, cuadernos y bolígrafos debemos sumar otros productos imprescindibles para que tus hijos puedan desarrollar su aprendizaje. Para facilitarte la búsqueda, Ikea propone un escritorio práctico y barato ideal para cualquier estudiante.

La compañía sueca se ha especializado en ofrecer soluciones prácticas y adaptables a todo tipo de espacios, con artículos que pueden resultar muy útiles a la hora de organizar y almacenar todo lo relacionado con los estudios de pequeños y jóvenes.

El escritorio más popular

Este escritorio es uno de los más populares de la marca y destaca por su resistencia y la posibilidad de poder combinarlo con módulos de cajones o incluso otros escritorios para ampliar el espacio de trabajo. Hablamos del escritorio MICKE, un mueble compacto y elegante que puedes conseguir por 79,99 euros.

«Un look de líneas sencillas que queda bien en cualquier parte», destaca la compañía. Además, el diseño de la parte posterior cuenta con una abertura que permite mantener ocultos y ordenados los cables y enchufes. Este mueble resiste un peso máximo de 50 kg y mide 105 cm de ancho por 75 cm de alto y 50 cm de fondo.

Asimismo, puedes montar la unidad tanto a derecha como a izquierda para que lo orientes como mejor te convenga. Como mencionábamos antes, puedes ampliar la superficie de trabajo añadiéndoles cajoneras y escritorios de la serie MICKE, todos de la misma altura.

Además de un escritorio, contar con una buena silla es imprescindible. Para solucionar esto, Ikea ofrece la silla giratoria ÖRFJÄLL, un complemento práctico y económico que puede adaptar su tamaño a medida que el niño crece y que encaja perfectamente con el escritorio MICKE.

