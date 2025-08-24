Un experto jardinero presenta las dos plantas «más duras»: «No necesitan casi riego»

Raro es el hogar o estancia en la que no hay una de ellas. De todas las formas, tamaños y procedencias, las plantas y flores convierten cada uno de los lugares en los que se disponen de un ambiente natural y hogareño imposible de conseguir de otro modo. Sin embargo, la necesidad de cuidados y riego constante que requieren hacen que los menos hábiles con estas especies vean casi imposible mantener una de estas macetas vivas durante más de unos días.

Para estos ciudadanos que aman la presencia de plantas en su vivienda, pero no logran mantener los cuidados que requieren, el jardinero sevillano que se encuentra tras el perfil 'Cultivo mi huerto' ha recomendado dos plantas que son «súper duras» y casi imposibles de matar.

El jardinero recomienda la 'lengua de suegra' para los menos hábiles

La primera de estas opciones es la sansevieria, una planta conocida comúnmente como «lengua de suegra» o «espada de San Jorge», distinguido por poseer unas hojas rígidas y erguidas que apenas requieren cuidados. «Se caracteriza por su riego, que es casi ninguno. Vale con regarla una vez al mes o, incluso, cada dos meses», ha señalado el profesional.

Además, ha explicado que se trata de una planta considerada medicinal, ya que «en vez de quitarte el oxígeno por la noche, te lo da», por lo que asegura que es muy recomendable para colocar en dormitorios. «Otra característica que hace que sea muy dura es que apenas necesita luz. Si tienes un sitio oscuro, tolera perfectamente la oscuridad», ha añadido.

La zamioculca, otra de las plantas perfectas para quienes se olvidan de regar

A este ejemplar se suma la zamioculca, una planta tropical origina de África que ha ganado popularidad en los últimos años por su aspecto, de un color verde oscuro e intenso con un brillo singular, así como la facilidad de su mantenimiento. «Es una planta muy recomendable para todos aquellos que se le olvidan regar», ha indicado el jardinero sevillano.

Junto a esto, ha explicado que, a pesar de que esta planta no necesita mucha iluminación, sí que requiere «un poco más» que la sansevieria. «No hace falta mucha, para un interior te viene perfecta. Está muy recomendada para todo el que quiera una planta bastante bonita, que crezca bastante y que se le olvide regarla», ha añadido el experto sobre estas dos especies perfectas para todos aquellos enamorados de las plantas y el aspecto que confieren sus hogares con ellas, pero sin la capacidad o dedicación necesarias para mantener las más delicadas con vida.